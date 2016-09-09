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«ميركل» ترفض تحديد سقف لاستقبال اللاجئين

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«ميركل» ترفض تحديد سقف لاستقبال اللاجئين «ميركل» ترفض تحديد سقف لاستقبال اللاجئين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل – أرشيفية

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، طلبا لحزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بفرض سقف سنوي على أعداد المهاجرين واللاجئين، الذين يدخلون البلاد.

وعزز الاتحاد الاشتراكي المسيحي، الفرع البافاري لتكتل ميركل المحافظ، من مطالبه بتبني تدابير أكثر تشددا تجاه المهاجرين عقب هزيمة حزب ميركل الديمقراطي المسيحي في الانتخابات وتراجعه إلى المركز الثالث في انتخابات الولاية التي جرت هذا الأسبوع، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء أسوشيتيد برس.

وطالب وزير داخلية بافاريا، يوآخيم هيرمان، بقبول 200 ألف مهاجر سنويا، وفرضه هذا العام. لكن ميركل رفضت هذا الاقتراح بشدة.

ونقل عن ميركل اليوم قولها في مقابلة مع صحيفة فونكه: “موقفي بهذا الشأن معروف تماما”.

وتحملت ميركل مسؤولية الهزيمة في الانتخابات لكنها دافعت عن نهجها في أزمة اللاجئين.

 

 

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