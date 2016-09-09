«الشهابي» يؤكد أن البرلمان قام بدور فاعل وإيجابي في العديد من الملفات

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مجلس النواب (البرلمان) قام بدور فاعل وإيجابي في العديد من الملفات الرقابية والتشريعية، كان آخرها إقرار قانون بناء الكنائس وتشكيل لجنة تقصي حقائق فساد القمح، إلى جانب الزيارات الميدانية التي أجراها للعديد من المحافظات وتعرف من خلالها على الأزمات والمشاكل.

وأضاف ناجي الشهابي – في تصريح صحفي يوم الخميس – إن ما فعله مجلس النواب من فض الدورة الأولى لمجلس النواب دون التصويت على قانون الخدمة المدنية هو احترام للدستور الذي لا يجيز عرض مشروع قانون رفضه المجلس في نفس دور الإنعقاد السنوي.

وأكد أن عدم التصويت على قانون الخدمة المدنية في دور الإنعقاد الأول للبرلمان يعتبر أيضا استجابة لمطلب حزب الجيل بتأجيل الموافقة عليه إلى دور الإنعقاد الثاني، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمصير العلاوة، فعلى الحكومة الالتزام بما قرره الدستور.

أ ش أ