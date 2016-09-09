الأرصاد: طقس مائل للحرارة رطب شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة على خليج السويس؛ ما يؤدى الى اضطراب الملاحة.

وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

> القاهرة 23 35

> الإسكندرية 22 35

> مطروح 23 34

> بورسعيد 25 31

> دمياط 24 32

> بلطيم 23 32

> الإسماعيلية 23 35

> السويس 23 36

> العريش 21 33

> نخل 19 35

> طابا 21 34

> الطور 26 32

> مرسى علم 26 37

> الغردقة 26 38

> شرم الشيخ 27 37

> رفح 20 32

> كاترين 16 32

> سيوة 22 39

> المنيا 22 36

> الفيوم 22 36

> رأس سدر 23 35

> أبوسمبل 26 39

> وسط الدلتا 23 35

> أسيوط 22 37

> سوهاج 23 38

> الأقصر 24 39

> أسوان 25 40

> شلاتين 25 36

> حلايب 24 35

> الوادى الجديد 24 40

> قنا 23 39

> نويبع 27 35

> السلوم 23 36