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إطلاق المسبار «أوزيريس-ريكس» في مهمة مدتها 7 سنوات للبحث عن أصل الحياة

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إطلاق المسبار «أوزيريس-ريكس» في مهمة مدتها 7 سنوات للبحث عن أصل الحياة إطلاق المسبار «أوزيريس-ريكس» في مهمة مدتها 7 سنوات للبحث عن أصل الحياة

أرشيفية

انطلق مسبار فضائي تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على متن صاروخ من طراز أطلس-5 من فلوريدا، أمس  الخميس، في مهمة لم يسبق لها مثيل لجمع عينات من كويكب والعودة بها إلى الأرض أملا في معرفة المزيد عن أصل الحياة.

وبحسب ما أوردته “رويترز”، انطلق الصاروخ التابع لشركة يونايتد لونش ألاينس في الساعة 7:05 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2305 بتوقيت جرينتش) من قاعدة كيب كنافيرال التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وكان المسبار أوزيريس-ريكس مثبتا على الجزء العلوي من الصاروخ الذي يعادل ارتفاعه مبنى مؤلفا من 19 طابقا. والمسبار صممته شركة لوكهيد مارتن لتنفيذ المهمة التي تستغرق سبعة أعوام وتبلغ تكلفتها مليار دولار للوصول إلى الكويكب بينو القريب من الأرض والعودة مرة أخرى.

 

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