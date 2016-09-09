"كوريا الشمالية" حديث العالم على تويتر بعد إعلان تجربتها النووية الخامسة

اتجهت أنظار العالم أجمع إلى دولة كوريا الشمالية، بعد إعلانها اليوم الجمعة، عن تجربتها النووية للمرة الخامسة، وذلك بعد ساعات من رصد أجهزة مراقبة الزلازل انفجارا قرب موقع التجارب النووية لكوريا الشمالية.

وأصبحت كوريا الشمالية محط أنظار العالم بعد مشاركتها فى قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت عنوان North Korea، وحظى الهاشتاج بمئات الآلاف من التدوينات الساخرة من أفعال رئيس كوريا الشمالية.

وذكر التلفزيون الرسمى لكوريا الشمالية، أن بيونج يانج، أصبحت قادرة الآن على وضع رؤوس نووية على صواريخ باليستية، وأضاف أنه لم يحدث أى تسريب لمواد نووية فى التجربة ولم يكن لها تأثير على البيئة.