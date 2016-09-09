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أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9 - 9 - 2016

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أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9 - 9 - 2016 أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9 - 9 - 2016

استقرت الذهب اليوم في ، خلال مستهل تعاملات الجمعة، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 470 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 537 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 403 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 313 جنيهًا ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 3760 جنيهًا، والأوقية 1325 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 530 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، ووصل عيار "24" إلى 597 جنيهًا، في حين وصل عيار "18" نحو 463 جنيهًا.

وتوقع متعاملون في السوق المحلي، ارتقاع أسعار الذهب في مصر بعد عيد الأضحي المبارك.

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