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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الجمعة 9 – 9 - 2016

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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الجمعة 9 – 9 - 2016 سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الجمعة 9 – 9 - 2016

استقر اليوم في السوق السوداء، خلال مستهل تعاملات الجمعة، مسجلًا 12.65 جنيه الشراء، و12.90 جنيه للبيع.

وأكد مصرفيون أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب، بفارق من 5 قروش إلى 10 قروش.

وقال متعاملون، إن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، سجل 12.70 جنيه في محافظة الجيزة، ووصل السعر في محافظة الإسكندرية إلى 12.85 جنيهًا، بينما سجل 12.50 جنيهًا في المنصورة، وفي البحيرة سجل 12.75 جنيه، ومحافظة الشرقية وصل إلى 12.80 جنيه.

جاء ذلك وسط حالة من الركود على عمليات بيع وشراء الدولار بالسوق السوداء؛ نتيجة تراجع الطلب على الورقة الخضراء عقب التشديدات الأمنية التي فرضتها على منافذ تبادل العملة.

بينما بلغ السعر الرسمي للدولار اليوم في البنوك المصرية، 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

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