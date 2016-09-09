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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة رطب شمالا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة رطب شمالا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة رطب شمالا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة على خليج السويس؛ ما يؤدى الى اضطراب الملاحة.

 

وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

 

القاهرة 23 35

 

الإسكندرية 22 35

 

مطروح 23 34

 

بورسعيد 25 31

 

دمياط 24 32

 

بلطيم 23 32

 

الإسماعيلية 23 35

 

السويس 23 36

 

العريش 21 33

 

نخل 19 35

 

طابا 21 34

 

الطور 26 32

 

مرسى علم 26 37

 

الغردقة 26 38

 

شرم الشيخ 27 37

 

رفح 20 32

 

كاترين 16 32

 

سيوة 22 39

 

المنيا 22 36

 

الفيوم 22 36

 

رأس سدر 23 35

 

أبوسمبل 26 39

 

وسط الدلتا 23 35

 

أسيوط 22 37

 

سوهاج 23 38

 

الأقصر 24 39

 

أسوان 25 40

 

شلاتين 25 36

 

حلايب 24 35

 

الوادى الجديد 24 40

 

قنا 23 39

 

نويبع 27 35

 

السلوم 23 36

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 30 43

 

المدينة 31 42

 

الرياض 29 41

 

المنامة 32 37

 

أبوظبى 30 39

 

الدوحة 30 38

 

الكويت 25 42

 

دمشق 16 38

 

بيروت 24 31

 

عمان 20 34

 

القدس 20 30

 

غزة 23 30

 

بغداد 23 41

 

مسقط 26 31

 

صنعاء 14 30

 

الخرطوم 28 38

 

طرابلس 21 30

 

تونس 22 31

 

الجزائر 17 31

 

الرباط 18 26

 

نواكشوط 25 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

 

أنقرة 12 31

 

اسطنبول 22 30

 

اسلام اباد 26 36

 

نيودلهى 27 36

 

جاكرتا 25 32

 

بكين 19 31

 

كوالامبور 24 32

 

طوكيو 24 32

 

أثينا 22 29

 

روما 18 29

 

باريس 13 26

 

مدريد 17 32

 

برلين 16 26

 

لندن 16 24

 

مونتريال 19 27

 

موسكو 10 16

 

نيويورك 27 34

 

واشنطن 25 34

 

 


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