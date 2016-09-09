البابا تواضروس يهنيء رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بعيد الأضحى

بعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا تواضروس الثاني، في برقيته: “يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم وإلى كل المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعين الله أن يمنحكم موفور الصحة وأن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية لكي تتحقق آمال وطموحات المصريين من تقدم ورخاء ولحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز”.

وبعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا تواضروس الثاني، في برقيته: “يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أتقدم لفضيلتكم وإلى جميع أشقائنا المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يمنحكم موفور الصحة ودوام التوفيق في جهودكم المخلصة لتحقيق رسالتكم الحضارية من أجل ترسيخ قيم السلام ونشر ثقافة الحوار والتسامح والعيش المشترك في مصر وشعوب المنطقة والعالم أجمع”.

كما بعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا تواضروس الثاني، في برقيته: “يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أتقدم لفضيلتكم وإلى جميع أشقائنا المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم لإعلاء شأن وطننا العزيز في نشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة أرجاء الوطن.. دمتم محروسين بعناية الله وحفظه”.

كما بعث البابا تواضروس برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أ ش أ