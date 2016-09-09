أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

البابا تواضروس يهنيء رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بعيد الأضحى

Google+ Print
البابا تواضروس يهنيء رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بعيد الأضحى البابا تواضروس يهنيء رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بعيد الأضحى

البابا تواضروس الثاني والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء (أرشيفية)

بعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا تواضروس الثاني، في برقيته: “يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم وإلى كل المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعين الله أن يمنحكم موفور الصحة وأن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية لكي تتحقق آمال وطموحات المصريين من تقدم ورخاء ولحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز”.

وبعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا تواضروس الثاني، في برقيته: “يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أتقدم لفضيلتكم وإلى جميع أشقائنا المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يمنحكم موفور الصحة ودوام التوفيق في جهودكم المخلصة لتحقيق رسالتكم الحضارية من أجل ترسيخ قيم السلام ونشر ثقافة الحوار والتسامح والعيش المشترك في وشعوب المنطقة والعالم أجمع”.

كما بعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا تواضروس الثاني، في برقيته: “يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أتقدم لفضيلتكم وإلى جميع أشقائنا المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم لإعلاء شأن وطننا العزيز في نشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة أرجاء الوطن.. دمتم محروسين بعناية الله وحفظه”.

كما بعث البابا تواضروس برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة