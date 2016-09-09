بالصور.. أزمة وقود بالغربية.. ووكيل وزارة التموين يؤكد زيادة المعروض

شهدت محافظة الغربية أزمة ونقص عام فى الوقود خاصة "البنزين والغاز" واصطفت السيارات أمام محطات الوقود فى انتظار الدور، بينما وصل الصف فى محطة مصر أول شارع البحر بمدينة طنطا حتى وصلت لبداية شارع أحمد ماهر وسط غضب عارم من المواطنين .

وقال محمد السيد سائق تاكسى أنه وقف فى طابور المحطة أكثر من ساعة وبعد وصوله إلى الدور فوجئ أن البنزين انتهى من المحطة واضطر للانتظار ساعة أخرى حتى انتهت سيارة الوقود من تفريغ حمولتها.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" مساء اليوم اصطفاف السيارات بالطوابير، فى انتظار الوقود معربين عن غضبهم من نقص الوقود.

كما شهدت المحافظة أزمة فى اسطوانات الغاز منذ بداية الشهر الجارى ، وظهرت علاماتها فى الزحام أمام المستودعات، والمشاجرات اليومية من قبل المواطنين أمام سيارات "بوتاجاسكو" التى تجوب القرى لسد العجز.

وزادت الأزمة فى قرى مركز كفر الزيات، حيث أكد الأهالى أنهم يوميا ينتظرون سيارات البوتاجاز منذ صلاة الفجر وحينما تأتى تكون الكمية قليلة جدا لا تكفى احتياجات المواطنين.

وقالت "نورا السيد"، إن تجار سوق السوداء يأتون بالأنابيب فى ساعات متأخرة من الليل ويبيعوها بأسعار خيالية تصل إلى 30 جنيه فى القرية و50 جنيها فى المدينة ، مشيرة إلى أن الأزمة فى زيادة منذ بداية الشهر الجاري.

وظهرت الأزمة فى قرى مركزى السنطة وطنطا ، وزفتى واصطف النساء فى طوابير طويلة أمام المستودعات فى انتظار وصول سيارات الغاز للمستودعات ، بينما نشط تجار سوق السوداء فى الشوارع وتجاوز سعر الأسطوانة 30 جنيها .

وفى المقابل نفى إبراهيم سيد أحمد وكيل وزارة التموين بالغربية، وجود أزمة فى الوقود مؤكدا أنه تم زيادة حصة البنزين والغاز المقررة فى مراكز المحافظة لسد العجز الشديد فى البنزين والغاز.

وقال وكيل الوزارة فى تصريحات له، إن أزمة نقص أسطوانات الغاز انتهت بعد ضخ أكثر من 50% زيادة عن المعدل الطبيعى، مشيرا إلى أن الشائعات الخاصة برفع سعر الوقود هى التى تسببت فى الأزمة.

وقال "لا زيادة فى أسعار الوقود، وفى حالة ورود أى شكاوى أو بلاغات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور ، وهناك حملات مستمرة تضم مباحث التموين والرقابة والمتابعة ويتم توزيع الاسطوانات تحت إشراف لجان مراقبة".

وقال وكيل الوزارة أن المعدل اليومى لبنزين 80 يبلغ 462 طن وتم إضافة نحو 142 طن أخرى زيادة عن المعدل الطبيعى اليومى لتبلغ الكمية الإجمالية 609 طن كما أن المعدل اليومى لبنزين 92 يبلغ 145 طن وتم إضافة 57 طن أخرى زيادة عن المعدل الطبيعى لتبلغ الكمية الإجمالية 202 بينما انخفضت كمية السولار الواردة فى المحطات المختلفة حيث بلغت الكمية الواردة 1426 طن وجارى زيادة الكمية لسد العجز فى السولار .

وعن اسطوانات الغاز قال إن معدلها الطبيعى يبلغ 54 ألف و953 اسطوانة وتم إضافة 31 ألف و505 أسطوانة لسد احتياجات المواطنين خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى.