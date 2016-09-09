ضبط راكب قادم من أمريكا لمحاولته تهريب مستلزمات تدبيس المعدة

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، محاولة أحد الركاب القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية في تهريب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، بالمخالفة للقانون.

وأفاد مصدر جمركى، أنه أثناء اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنهاء وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، اشتبه مأمور الجمرك محمود سعيد في الراكب، وبالعرض على أسامة مصطفي مدير إدارة الجمرك تم تأييد الاشتباه وتشكلت لجنة لفحص وتفتيش الراكب والتى ضمن كلا من إسلام دياب ومجدى أحمد.

وأسفرت عمليات عن ضبط كمية كبيرة من مستلزمات عمليات التخسيس وتدبيس المعدة والقادمة لصالح أحد المراكز الطبية المتخصصة، دون الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة السياسات الدوائية، حيث أمر إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك المطار الجديد بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب، ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.