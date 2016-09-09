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تعليم دمياط: المدارس جاهزة للعام الدراسى الجديد.. و80% نسبة تسليم الكتب

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تعليم دمياط: المدارس جاهزة للعام الدراسى الجديد.. و80% نسبة تسليم الكتب تعليم دمياط: المدارس جاهزة للعام الدراسى الجديد.. و80% نسبة تسليم الكتب

>دمياط- معتز الشربينى

قال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لـ"اليوم السابع" إن مدارس دمياط جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

 

وأضاف التداوى، أن أنه تم افتتاح عدد كبير من المدارس يصل إلى 200 فصل دراسى، وهو أفضل من السنوات السابقة، وتفعيل مبادرة دمياط بلا دروس خصوصية، وأيضا دور المجتمع المدني في تفعيل هذه المبادرة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية فى دمياط وتفعيل مجموعات التقوية.

 

وأشار التداوي إلى أنه يسعى إلى عودة المدارس لسابق عهدها جاذبة للطلاب، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس وتفعيل مبادرة تشجير المدارس من الداخل والخارج.

 

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تفعيل الكتاب الدوري 17 لسنة 2016 الخاص بالعجز والزيادة فى أعضاء هيئات التدريس، وسد العجز داخل كل الإدارات ولا يوجد مدرسة بها عجز في احد التخصصات، وتم تسليم الكتاب المدرسى بنسبة 80 %.


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