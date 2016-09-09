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نيويورك تايمز:عبارة "ماهى حلب؟" ربما تكون ضربة قاسمة لحملة جونسون الانتخابية

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نيويورك تايمز:عبارة "ماهى حلب؟" ربما تكون ضربة قاسمة لحملة جونسون الانتخابية نيويورك تايمز:عبارة "ماهى حلب؟" ربما تكون ضربة قاسمة لحملة جونسون الانتخابية

>واشنطن أ ش أ

قال مرشح الحزب الليبرتارى للرئاسة الأمريكية جارى جونسون، متسائلا "ما هى حلب؟"، وذلك عندما سُئل خلال مقابلة تلفزيونية عن خطته تجاه الوضع فى مدينة حلب السورية، فى حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

 

وعندما كرر الصحفي، فى " ام اس ان بى سي" الأمريكية، السؤال على المرشح الرئاسى الأمريكى ووجده بالفعل لا يعرف المدينة السورية، اضطر أن يشرح له أن حلب هى المدينة التى تواجه أزمة اللاجئين السوريين.

 

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الواقعة بأنها ربما تكون ضربة قاسمة لحملة جونسون الحاكم السابق لولاية نيو مكسيكو ومرشح الحزب الليبرتارى فى الوقت الذى يحاول فيه تحسين مركزه فى استطلاعات الرأى العام على أمل المشاركة فى المناظرات الرئاسية القادمة.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصبح فيه عبارة "ما هى حلب" الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى بينما رأى كثير من المراقبين السياسيين أن جونسون قد حرم نفسه من حق أن يكون مرشحا للرئاسة بعد هذه الواقعة، وقد علقت مرشحة الرئاسة الديموقراطية هيلارى كلينتون ساخرةً "يمكن البحث على الخريطة لإيجاد حلب".

 

وقد أعرب جونسون عن خيبة أمله إزاء الموقف الذى تعرض له، خلال المقابلة مع الشبكة الأمريكية فى حين تم إلغاء عدد من المقابلات التلفزيونية التى كان من المقرر أن يجريها لاحقا.

 

وقد أصدر المرشح الرئاسى بيانا قال فيه إنه يشعر بالإحباط وكان عليه أن يكون أكثر حصافةً غير أنه برر الواقعة قائلا إنه "بشر" وأنه سيكون حوله خبراء وسيطلع على تقارير أمنية يوميا عندما يكون رئيسا لسد أى نقص فى المعلومات.


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