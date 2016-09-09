بعد أشهر من المد والجزر.. مادونا وطليقها يتوصلان لتسوية

نجحت المغنية مادونا Madonna وزوجها السابق المخرج جاي ريتشي Guy Ritchie في تسوية الخلاف بشأن حضانةإبنهما روكو Rocco البالغ من العمر 16 عاماً، وذلك بحسب مسؤول قضائي في نيويورك يوم الأربعاء ،ولم يعلن على الفور مع من سيعيش الصبي.

وأكد لوشيان تشالفن المتحدث باسم محاكم نيويورك، أن القضية سويت رسمياً يوم الأربعاء دون أن يقدم تفاصيل.

ودخلت مادونا (58 عاماً) في نزاع قضائي مع ريتشي (47 عاماً) بشأن إبنهما منذ ديسمبر / كانون الأول عندما تجاهل الصبي أمراً قضائياً بالعودة من منزل أبيه في لندن للعيش مع أمه في نيويورك.

وكان ريتشي تزوج مادونا في العام 2000، وبعد طلاقهما في العام 2008 وافق الطرفان على بقاء روكو مع والدته، لكن في مارس / آذار حث قاض في نيويورك وآخر بريطاني الزوجين السابقين على إيجاد حل ودي من أجل مصلحة ابنهما.

يذكر أن لدى مادونا وريتشي طفل آخر بالتبني ولد في مالاوي، وريتشي متزوج الآن من عارضة الأزياء البريطانية جاكي إينسي وله منها ثلاثة أطفال.

مادونا تتهم زوجها السابق بازدراء المحكمة وتطالب باعتقاله