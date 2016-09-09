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للمرّة الأولى..شاكيرا تنشر صورة والدها اللبناني

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الخميس 08-09-2016 15:42

نشرت النجمة العالمية شاكيرShakira للمرّة الأولى في حياتها، صورة والدها اللبناني الأصل وليام مبارك، على إحدى صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشرت النجمة، البالغة من العمر 39 عاماً، الصورة احتفالاً بعيد ميلاد والدها الـ85.

وأرفقت حبيبة نجم كرة القدم جيرارد بيكه الصورة بتعليق كتبت فيه : "سعيدة بعيد ميلاد والدي الـ 85".

كما نشرت شاكيرا صورة أخرى جمعتها بوالدها ووالدتها،وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "شكراً لكم جميعاً على رسائل الحب والتهاني لوالدي في عيد ميلاده". 

 

بالصور: هكذا عبّرت شاكيرا عن فرحها بهدف بيكه

 

 

 

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