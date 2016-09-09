فستان مارلين مونرو في حفل جون كنيدي للبيع

سيعرض الفستان الضيق الذي ارتدته النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو Marilyn Monroe في حفل حضره الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي John F. Kennedy عام 1962، للبيع في مزاد في نوفمبر/تشرين الثاني وذلك بحسب ما أعلنت دار مزادات Julien's يوم الأربعاء .

وصمم جين لويس الرداء الذي ظهرت به مونرو في ماديسون سكوير Madison Square بمدينة نيويوك، وأعلنت جوليانز للمزادات في بيان أنها ستعرض الفستان للبيع يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني في لوس أنجلوس.

وقال دارين جوليان، رئيس ومدير دار Julien's، إن المصرفي الراحل مارتن زفايج اشترى الفستان عام 1999 في مزاد لدار كريستيز مقابل 1.26 مليون دولار، وأكد جوليان أنه يتوقع أن يباع الفستان بمليوني دولار على الأقل.

يشار الى أن أداء مونرو لأغنية Happy Birthday To you في حفل جمع تبرعات للحزب الديمقراطي يوم 19 مايو/أيار قبل عشرة أيام من موعد عيد ميلاد الرئيس، هو واحد من آخر مرات ظهورها العلني قبل وفاتها بجرعة مخدرات زائدة بعد أقل من ثلاثة أشهر من مشاركتها في الحفل.

صور نادرة للنجمة الراحلة ماريلين مونرو بعدسة عشيقها