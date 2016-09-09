4 علاجات منزلية للتخلص من الكوليسترول السيئ حول العينين

قدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" العلاجات المنزلية التى تساعد فى التخلص من الكولسترول السيئ حول العينين وتشمل الآتى :

1.الثوم:

يحتوى على مكونات مضادة للالتهابات تساعد فى التخلص من رواسب الكولسترول حول العينين، وذلك من خلال أخذ بعض فصوص الثوم وطحنها جيدا ووضعها على المنطقة المصابة، فيساعد ذلك على التخلص من هذه المشكلة .

2. البصل:

من المعروف أنه يمنع ترسب الكولسترول فى الجسم، من خلال تحضير عصير البصل وإضافة القليل من الملح ومزجهما جيدا ثم يتم وضعه على المنطقة المنتفخة قبل النوم، ويساعد ذلك فى الحد من ترسب الكولسترول حول العينين .

3.بذور الحلبة:

نقع ملعقة كبيرة من بذور الحلبة من الصباح حتى المساء، وشرب الماء فى الصباح الباكر على معدة فارغة ويمكن أن يستخدم الماء فى التدليك بلطف على المنطقة المصابة فى العين، فهذا يساعد على الحد من ترسب الكوليسترول حول العينين .

4. القرفة:

فهى تحتوى على التربينات ومن المعروف أنها تخفض مستوى الكولسترول السيئ خاصة التى تترسب حول العينين .

وكما جاء فى التقرير فإن وجود تورم حول العينين، يكون ناتجا عن ترسب الكولسترول والتى تعرف باسم اللويحة الصفراء وهو عبارة عن تجمع محدد باللون الأصفر للكولسترول عادة يكون تحت الجفن .