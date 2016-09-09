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5 طرق طبيعية لحمايتك من أمراض القلب أهمها العب يوجا واهتم بنومك

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5 طرق طبيعية لحمايتك من أمراض القلب أهمها العب يوجا واهتم بنومك 5 طرق طبيعية لحمايتك من أمراض القلب أهمها العب يوجا واهتم بنومك

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الطرق  لحماية القلب من المشاكل الصحية، وتشمل هذه الطرق الآتى:

1.    من الممكن تغيير أساليب التعامل مع الضغوطات التى تتعرض لها يوميا، لإعادة ضخ الدم إلى القلب  بشكل سليم، وتقليل مستوى الأدرينالين المرتفع .

2.  الجلوس من عشر إلى خمس عشرة دقيقة فى صمت والتركيز على التنفس، وذلك من خلال ممارسة اليوجا .

3.    إذا كنت تواجه مشكلة فى النوم، من الضرورى التغلب عليها، لأن النوم أمر هام لصحة القلب، كما أن قلة النوم يمكن أن تسبب أمراض القلب.

4.  تجنب الصوديوم، لأنه يعمل على رفع مستوى ضغط الدم، ويمكن أن يضر القلب بطريقة كبيرة، لذلك إذا تم الابتعاد عنه فتحافظ على سلامة قلبك بعيدا عن الأمراض.

5.  بالنسبة لتناول الطعام الصحى فهو من العوامل الطبيعية التى تساعد فى الحماية من أمراض القلب، لذا فإن معظم البالغين يحتاجون كوبين من الفاكهة واثنين ونصف إلى ثلاثة فناجين من الخضار يوميا، فذلك يساعد على الوقاية من أمراض القلب . 


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