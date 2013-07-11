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بالفيديو.. “اخوان بلا عنف” تدعو لسحب الثقة من مرشد الجماعة

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بالفيديو.. “اخوان بلا عنف” تدعو لسحب الثقة من مرشد الجماعة بالفيديو.. “اخوان بلا عنف” تدعو لسحب الثقة من مرشد الجماعة

قال أحمد يحيى، مؤسس حركة “اخوان بلا عنف”، أن الحركة تهدف لسحب الثقة من الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، واجراء اصلاحات هيكيلية بالجماعة، على ان يتولى المسئولية أحد القيادات التى تتمتع بالفكر المعتدل مثل عبد المنعم ابو الفتوح، وثروت الخرابوي، على حد تعبيره.

وأشار يحيى، خلال مقابلة تليفزيونية،على قناة “الحياة”، إلى انسحاب عدد كبير من معتصمى رابعة العدوية للإنضمام للحركة و المطالبة بسحب الثقة من مرشد الجماعة، لافتًا إلى انضمامه لجماعة الاخوان، منذ أكثر من خمس سنوات.

شاهد الفيديو:

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