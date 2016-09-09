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أهالي محافظة أضم يشيعون شهيد الواجب حمود المالكي

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أهالي محافظة أضم يشيعون شهيد الواجب حمود المالكي أهالي محافظة أضم يشيعون شهيد الواجب حمود المالكي

الأهالي يحملون جثمان الشهيد

شيَّع أهالي محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة أمس الأول، شهيد الواجب الجندي أول حمود بن حميد بن محمد الرقيعي المالكي، الذي استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته، أثناء مواجهة العدوان الحوثي في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأدت جموع غفيرة من المصلين الصلاة على الشهيد المالكي بجامع أضم الكبير.

ونقل محافظ أضم عبدالرحمن العدواني لأهالي الشهيد تعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سائلا الله عز وجل أن يتقبله شهيدا وأن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكــد ذوو الشهيد أنهم جميعا فداء لهذا الوطن، وفخورين بما سطره إبنهم الشهيد حمود بن حميد المالكي من بطولة وتضحية، وقالوا: لن يتوانى أي فرد منا في أي موقع كان عن تلبية نداء الواجب تجاه الدفاع عن الوطن للحفاظ على أمن بلادنا ومقدساتنا في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.

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