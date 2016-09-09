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أمانة عسير تفسح لـ 24 مطبخاً بذبـح الأضـاحـي في أبـهـا

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أفسحت أمانة منطقة عسير الذبح لــ ٢٤ مطبخاً في أبها خلال أيام عيد الأضحى وذلك لتخفيف الضغط على مسلخ الأمانة والتسهيل على المواطنين لذبح أضاحيهم بكل يسر وسهولة، وقد اتخذت الأمانة التدابير الصحية اللازمة لضمان سلامة اللحوم.

أوضح ذلك المشرف على الرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير ناصر يحيى عسيري، مبيناً أن ذلك يأتي وفق تعميم الوزارة مع مراعاة التقيد بالشروط الصحية لمكان الذبح وكذلك النظافة العامة والشهادات الصحية للجزارين والعاملين وتم اتخاذ الإقرارات اللازمة بذلك على أصحاب هذه المطابخ وتتم متابعتهم باستمرار في إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي موضوع ذي صلة، تجول أمين منطقة عسير م. صالح بن عبدالله القاضي في سوقي الأغنام بأبها وخميس مشيط.

وشدد القاضي خلال زيارته التفقدية على ضرورة بذل المزيد من النظافة والتنظيم فيها.

ووجه القاضي بتغيير أماكن بعض الباعة في سوق الأغنام بأبها بما يضمن سهولة الحركة المرورية فيه، والتنظيم السلس في الدخول والخروج من قبل الباعة ومربي المواشي والمتسوقين.

وطالب القاضي مستثمر المسلخ البلدي بأبها وخميس مشيط بزيادة الطاقة الاستيعابية والإنتاجية لها، وضرورة الحفاظ على مستوى عال من النظافة والدقة في خدمة المستفيدين بأسرع وقتٍ ممكن.

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