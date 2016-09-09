إقامة صلاة عيد الأضحى بجامع د. ناصر الطيار في عرقة

صدرت موافقة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالله الناصر على إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك رسمياً في جامع د. ناصر بن عقيل الطيار بمركز عرقة، جدير بالذكر أن الجامع يكتظ دائماً بالمصلين بجميع الصلوات وخاصة صلاة الجمعة.

وقد تم افتتاح الجامع بمركز عرقة عام 1434 هـ، وهو تحفه معمارية إسلامية وهو أحد جوامع الطيار التي يراد لها أن تكون منارة خير وهدى وإرشاد ولا سيما لتمركزه في هذه المنطقة الواسعة والناشئة، والتي تربط بين جنوب الرياض وشمالها في مركز عرقة، ويقع الجامع على مساحة تقارب الـ 4000 متر مربع تم إنشاؤه على طراز حديث، وفن معماري متميز، ويتسع لأكثر من أربعة آلاف مصلٍ ومصلية، ومجهز بالفرش والحراسة الأمنية وعمال للصيانة والنظافة على مدار الساعة، ويمتاز بجملة من الخدمات منها وجود مرافق ومواقف متعددة التي تقدم لمرتاديه من الرجال والنساء ويسهم في خدمتهم بدءًا من اختيار نوعية الفرشة ذات اللون المناسب، وامتداداً للتكييف المتوازن والإنارة الرائعة يعطي جواً رائعاً يساعد على الهدوء والطمأنينة، وكذلك ألوان متناسقة ليس فيها إشغال للمصلي.

كما يضم الجامع مئذنتين رفيعتين يراهما القادم من بعيد، ومواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وهناك مداخل خاصة لكبار السن مزودة بسلالم كهربائية، ودورات مياه مجهزة تجهيزاً كاملاً بالتكييف والصابون والمناديل وأماكن حفظ الأحذية وغيرها، وكذلك مصعد بالقسم النسائي خاص لكبيرات السن من المصلى الأرضي الى المصلى الأعلى، ويشتمل كذلك على سقيا للماء مجهزة تجهيزاً مناسباً مع أوعية للتمور، وخصصت حاملات للسجاد والكراسي بحيث تعطى منظراً مرتباً وإنيقاً، كما يوجد بالجامع غرفة للمعتكفين، وغرفة للإمام والخطيب مجهزة ومفروشة، وبه كذلك مكاتب لإدارة حلقات تحفيظ القرآن بالجامع.