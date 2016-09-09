سوق العيدابي مقصد المتسوقين من مختلف محافظات جازان على مدى 40 عاماً

يشهد سوق الأربعاء بمحافظة العيدابي الأكبر بين أسواق المحافظات الجبلية، إقبالا كبيرا من قبل الباعة والمتسوقين المقبلين لشراء الأضاحي والقادمين من مختلف محافظات منطقة جازان السهلية منها والجبلية.

وقال معرف السوق علي جبر الغزواني: يمتاز سوق العيدابي بمساحته الكبيرة والتي تمكن الباعة والمتسوقين، مضيفا أن السوق يشهد كثافة كبيرة جدا مما تسبب بزحام كبير على طريق العيدابي العام، وتمنى من القائمين على مشروع "العبارة "الواقعة غرب السوق وشرق مستشفى العيدابي الاستعجال بإتمامها كونها ستساهم بشكل كبير في فك الزحام وتصريف الشاحنات والسيارات الكبيرة لخارج السوق ومحافظة العيدابي بشكل عام.

وزاد: بأنه على خلاف الماضي أصبح سوق العيدابي للمواشي مستمرا طوال الأسبوع ولم يعد مقتصرا على يوم الأربعاء فقط، موضحا ذلك بأنه تم مؤخرا إقامة حظائر مؤقتة من الشبوك والصنادق وفي انتظار الانتهاء من الحظائر المسلحة الدائمة.

وعن مهامه كمعرف للسوق، أوضح أنه يتولى الإشراف على السوق والإصلاح بين المتنازعين والمتخاصمين وحصر احتياجات ومتطلبات السوق وعرضها على جهات الاختصاص، مشيراً بأن هناك مطالبات بعمل هناجر للبرسيم والأعلاف وشوارع ومواقف داخل السوق تمكن الباعة من إنزال المواشي وعرضها للبيع على أرض السوق او تركها معروضة بالسيارة.

من جهته، أوضح رئيس لجنة الإصحاح البيئي بمحافظة العيدابي محمد الغزواني أن سوق الأربعاء بالعيدابي يقام منذ 40 عاما وترتاده كل القبائل الجبلية بمنطقة جازان كذلك القبائل المجاورة للعيدابي من جهة الغرب والشمال، ويضم السوق بالإضافة للمواشي على اختلافها من إبل وماعز وضأن الخضار والفواكه واللحوم الطازجة كالأسماك وسائر الأطعمة والمشروبات بالإضافة للأقمشة الرجالية والنسائية والنباتات العطرية كالخزام والبعيثران والواله والكادي والفل والنرجس والشيح والحبق والنعناع الجبلي والتي تجلب من أعالي جبال فيفاء وبلغازي والحشر وهروب وبعض المزارع التهامية.

ويرى الغزواني أن السوق يشهد زحاما كبيرا ويحتاج إلى مساحة أكبر وموقع أفضل والى العناية به من حيث التنظيم والترتيب والنظافة، مؤكداً بأن المسؤولين وعلى رأسهم محافظ العيدابي ورئيس بلديتها يدركون ذلك وهم بصدد البحث عن المكان الملائم.

وأبان المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان يحيى الحكمي بأن بلدية محافظة العيدابي قامت مؤخرا بنقل سوق المواشي بعيداً عن الأحياء السكنية وعملت على توسعة الموقع وتخصيص مواقع خاصة بالمواشي والأعلاف، مؤكدا على أن سوق العيدابي يعد من الأسواق المميزة بمنطقة جازان معللا ذلك بموقعه الاستراتيجي الرابط بين السهل والجبل.

وأضاف: في الفترة الأخيرة شهد سوق المواشي إقبال الكثير من المتسوقين من داخل المحافظة وخارجها وتسعى البلدية جاهدة في التنسيق والترتيب والقيام بأعمال النظافة الدورية.

سيارات الباعة والمتسوقين والحاجة لتنظيم أكثر