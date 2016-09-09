قطان: المملكة ستبقى الوحيدة المختصة بشؤون الحج

وصف معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد عبدالعزيز قطان، ما صدر عن المرشد الأعلى في إيران على خامنئي بشأن المملكة انها محاولة تأجيج صراع طائفي ودعوه لتدويل الحج.

وقال معالي السفير قطان -خلال مداخلة له أمام اجتماع الدورة الـ146 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية أمس- "إن تصريحات خامنئي طائفية مشينة"، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية العرب سيصدرون قرارًا لإدانة واستنكار تصريحات "مايسمى على خامنئي".

وأكد أن قافلة المملكة ستسير في طريقها وستبقى تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- هي الوحيدة المختصة بتنظيم أمور الحج وخدمة ضيوف الرحمن، ليأدوا شعائرهم بكل يسر دون أي تدخلات خارجية.

وأضاف معاليه "ستظل المملكة هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكان يمكن أن نرد الصاع صاعين، والسب بالسب، إلا أن أخلاق ديننا تمنعنا من ذلك، وكان يمكن أن نرد على أسلوبه البذيء".