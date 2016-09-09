أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

قطان: المملكة ستبقى الوحيدة المختصة بشؤون الحج

Google+ Print

وصف معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العربية المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد عبدالعزيز قطان، ما صدر عن المرشد الأعلى في إيران على خامنئي بشأن المملكة انها محاولة تأجيج صراع طائفي ودعوه لتدويل الحج.

وقال معالي السفير قطان -خلال مداخلة له أمام اجتماع الدورة الـ146 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية أمس- "إن تصريحات خامنئي طائفية مشينة"، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية العرب سيصدرون قرارًا لإدانة واستنكار تصريحات "مايسمى على خامنئي".

وأكد أن قافلة المملكة ستسير في طريقها وستبقى تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- هي الوحيدة المختصة بتنظيم أمور الحج وخدمة ضيوف الرحمن، ليأدوا شعائرهم بكل يسر دون أي تدخلات خارجية.

وأضاف معاليه "ستظل المملكة هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكان يمكن أن نرد الصاع صاعين، والسب بالسب، إلا أن أخلاق ديننا تمنعنا من ذلك، وكان يمكن أن نرد على أسلوبه البذيء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة