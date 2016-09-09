منصور بن محمد بن سعد يرفع شكره لخادم الحرمين

رفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - على تعيين سموه بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، داعياً الله عز وجل أن يعينه على أداء المسؤولية المنوطة به على الوجه الأكمل، وأن تكون هذه الترقية عوناً له وحافزاً لتقديم المزيد.