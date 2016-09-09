نقدر مواقف المملكة النبيلة تجاه بلادنا.. وممتنون لخادم الحرمين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمس رئيس جمهورية ألبانيا بويار نيشاني في القصر الرئاسي في العاصمة تيرانا، خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى ألبانيا تلبية لدعوة رسمية. وقد رحب فخامة الرئيس الألباني بسمو رئيس الهيئة والوفد المرافق، في زيارته التي تعد أول زيارة رسمية لمسؤول رفيع المستوى من المملكة لجمهورية ألبانيا.

وعبر فخامته عن بالغ تقديره الشخصي والخاص لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وامتنان الشعب الألباني له - حفظه الله - وللمواقف النبيلة للمملكة خلال الفترة العصيبة الماضية التي مرت بها ألبانيا، مؤكداً على المكانة الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين في العالم الإسلامي، وثقل المملكة السياسي دولياً، ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين.

للملك سلمان مكانة كبيرة في العالم الإسلامي.. وللمملكة ثقل سياسي عالمي

كما عبر فخامته عن تقديره للجهود التي تقوم بها حكومة المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين، تحت إشراف ومتابعة مستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وتوجيهه باستضافة العديد من حجاج ألبانيا، مشيداً بالجهود الكبيرة والتنظيم المميز الذي تقوم به المملكة خلال موسم الحج، وتسخير كافة الامكانات لتوفير سبل الراحة لهم لتأدية هذه الشعيرة العظيمة.

المملكة سخرت كافة الإمكانات أمام الحجاج.. وجهودها كبيرة ومميزة

وأبدى فخامة الرئيس الألباني اعجابه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مكافحة للإرهاب والحد من انتشاره دولياً، مؤكدا على وقوف ألبانيا بالكامل إلى جانب المملكة في كل مواقفها الهادفة الى تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين وبكونها في مقدمة الدول المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده المملكة ضد الإرهاب. وأشار إلى التوافق الكبير بين البلدين الصديقين في مختلف القضايا الدولية ذات العلاقة، معبراً عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تحظى به ألبانيا من المملكة من خلال الصناديق التنموية المختصة لإنشاء وترميم مجموعة من المساجد والمدراس والبنى التحتية الرئيسة.

توافق بين بلدينا في كثير من القضايا ونقف إلى جانب المملكة بالكامل

وأكد فخامته أن لهذه الزيارة دوراً كبيراً في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين المملكة وألبانيا في مختلف المجالات، متطلعاً إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى ألبانيا في أقرب فرصة ممكنة، وترحيب الشعب الألباني بذلك.

ونوه فخامته إلى ترحيب ألبانيا بالمستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرصة الواعدة في بلاده، وأشاد بجهود المملكة في حماية التراث الوطني كجزء لا يتجزأ من التراث العالمي.

من جانبه، نقل الأمير سلطان بن سلمان لفخامة رئيس ألبانيا تحيات خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته أيده الله للشعب الألباني بدوام الاستقرار والتطور، والحرص على تعزيز مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا سموه اعتزازه بهذه الزيارة كممثل للمملكة، متطلعاً إلى أن تسهم في فتح آفاق تعاون جديدة، وتنفيذ زيارات متبادلة بين المسؤولين والمستثمرين في كلا البلدين.

وأشاد سموه بالتطور الكبير والاستقرار الذي تشهده ألبانيا في السنوات الأخيرة، مشيداً بالتجربة التاريخية الألبانية وكفاح الشعب حتى نيل استقراره.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا طلعت بن سالم رضون، والوفد المرافق لسمو رئيس الهيئة، وعدد من كبار المسؤولين الألبان.