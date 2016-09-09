وزير خارجية البحرين يستنكر بشدة محاولات إيران تسييس موسم الحج

استنكر وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بشدة محاولات إيران وسعيها الحثيث لتسييس موسم الحج من خلال التصريحات العدائية المتكررة من كبار المسؤولين الإيرانيين، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود العظيمة والحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في رعاية جميع حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة السبل لإنجاح موسم الحج انطلاقا من واجبها ومسؤوليتها في خدمة الحرمين الشريفين والأمة الإسلامية جمعاء.

وأعرب وزير خارجية البحرين، في كلمته أمس الخميس أمام الجلسة الافتتاحية أعمال الدورة الـ146 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، عن تطلع بلاده إلى إقامة علاقات طبيعية قائمة على الالتزام بمبادئ حسن الجوار والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، مطالبا إيران بالوقف الفوري لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية والكف عن الممارسات التي تمس الأمن القومي العربي.

كما شدد في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء إيران لاحتلالها لجزر الإمارات الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" والاستجابة لمساعي الإمارات لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.