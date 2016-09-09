«البلديات» تكثف أعمالها الرقابية على المحلات التجارية والغذائية في المشاعر المقدسة

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية جهودها في مراقبة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية، وتأمين احتياجات موسم الحج المتعلقة بأعمال التغذية والاعاشة، في المشاعر المقدسة، وشكلت الوزارة ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة العديد من اللجان الرقابية الميدانية لمتابعة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ وغيرها ومكافحة الظواهر السلبية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب تشكيل اللجان الرقابية مثل لجنة توزيع المباسط ولجنة المراقبة الغذائية ولجنة التسمم الغذائي ولجنة فحص عينات الاغذية ولجنة الأسعار ولجنة تعقيم ناقلات المياه ولجنة المراقبة الميدانية للسعودة واللجنة الأمنية، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتهيئة الأجواء الصحية لهم والمحافظة على الاصحاح البيئي والصحة العامة بالمشاعر المقدسة.

ووضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطة عمل للمراقبة الميدانية بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة للتأكد من نظامية جميع هذه المحلات التجارية وتوفر الاشتراطات الصحية فيها وسلامة العاملين وحصولهم على شهادات صحية سارية المفعول ومصادرة المواد التالفة وإجراء التحاليل المخبرية لجميع العينات من المواد الغذائية بالإضافة إلى تنظيم أعمال اللجان المشاركة مع الجهات الحكومية.

واعتمدت الوزارة ممثلة في امانة العاصمة المقدسة عدداً من المطابخ والمطاعم ومعامل الحلويات والمعجنات المؤهلة كمتعهدي تأمين اعاشة خلال موسم الحج، وذلك بعد التأكد من الطاقات التشغيلية لتلك المحلات وتوفر كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة بها، حيث يوجد بالمشاعر المقدسة أكثر من (2000) محل موسمي يتم التصريح لهم بالعمل خلال موسم الحج للإيفاء بالطلبات المتزايدة لحجاج بيت الله الحرام.

وتولي وزارة الشؤون البلدية والقروية الجانب الرقابي اهتماما كبيرا بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ومتابعة كل ما يقدم لهم من السلع والمواد الغذائية حتى ينعموا بأداء مناسكهم في أجواء روحانية آمنة.

رقابة يومية على المواد الغذائية في المشاعر المقدسة