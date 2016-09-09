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دراسة: الناجون من السكتات الدماغية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

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دراسة: الناجون من السكتات الدماغية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب دراسة: الناجون من السكتات الدماغية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون دنماركيون أن الناجين من السكتات الدماغية يواجهون خطرا متزايدا للإصابة بالاكتئاب بمعدلات مرتفعة.

وأوضح الباحثون أنه فى الأشهر الثلاثة الأولى بعد الإصابة بسكتة دماغية، يرتفع خطر الإصابة بالاكتئاب أعلى ثمانى مرات مقارنة  بالناس الذين ليس لديهم تاريخ من السكتة الدماغية.

وأشارت الدكتورة ميريت أوسلر من جامعة كوبنهاجن، إلى أن الاكتئاب أمر شائع فى المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية خلال السنة الأولى بعد التشخيص، والمصابون بالسكتة الدماغية الحادة هم الأكثر تعرضا للخطر.

وأظهرت نتائج الدراسة التى شملت أكثر من 50 ألف شخص، أنه تم تشخيص أكثر من 25٪ من الناجين من السكتات الدماغية الذين يعانون من الاكتئاب فى غضون عامين بعد السكتة الدماغية، وكان أكثر من نصف تلك الحالات من النساء وأصبن بالاكتئاب فى الأشهر الثلاثة الأولى من النجاة.

جدير بالذكر، أن أكثر من 10 ملايين شخص أصيب بالسكتة دماغية فى جميع أنحاء العالم عام 2013، وهناك أكثر من 30 مليون من الناجين من السكتات الدماغية فى جميع أنحاء العالم.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.


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