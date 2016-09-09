الخارجية السودانية تدين تصريحات المرشد الإيرانى ضد السعودية

أدانت وزارة الخارجية السودانية تصريحات المرشد الإيرانى على خامنئى، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، ضد المملكة العربية السعودية، ووصفتها "بالتحريضية العدائية".

وأعربت الوزارة - فى بيان يوم الخميس - عن تقديرها لجهود حكومة المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والخدمات العظيمة التى تقدمها المملكة للإسلام والمسلمين، ولحجاج بيت الله والمعتمرين عبر التاريخ، وتسخيرها لكافة إمكانياتها لتوسعة الحرمين الشريفين، وتطوير المشاعر المقدسة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

وقالت الوزارة إنها تستنكر بأشد العبارات، دعوة المرشد الإيراني، والتى وصفتها ب" المشبوهة" إلى تدويل إدارة الحرمين الشريفين، مؤكدة أن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ احترام سيادة الدول، وإجماع الأمة الإسلامية على أن حكومة المملكة العربية السعودية، هى الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة شؤون الحج وخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم.

وأكدت على مساندة حكومة السودان بقوة لأحقية وأهلية حكومة المملكة العربية السعودية، لتنظيم إدارة شؤون الحج، ورفضها المطلق لأى تدخلات خارجية، أو استخدام فرائض الإسلام لإثارة النعرات الطائفية، لتحقيق أهداف سياسية، خاصة فى موسم الحج.