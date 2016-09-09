تكريم مبدعين من لبنان واستذكار رحيل الشاعر الياس ناصر

أقام الزميل زكريا فحام رئيس تحرير موقع " خبر عاجل " حفلاً مميزاً لتوزيع الجوائز على الملحنين والشعراء والناجحين والأوائل خلال العام 2016 تزامناً مع الإحتفال بالعيد الثامن له.

عدد كبير من المبدعين في لبنان كُرموا على جهودهم وإبداعهم بعالم الفن حيث قدموا أجمل الأعمال التي تركت بصمة في الساحة الفنية وأمتعت الجمهور، في حفل جمع بمحبة تلك الوجوه في مطعم "عنبر" وقامت بتقديمه رانيا سلوان.

حضر الحفل عدد كبير من أهل الفن والصحافة والاعلام منهم من كرّم ومنهم من تكرّم، نذكر منهم الشاعر الراحل الياس ناصر التي سلمت لزوجته الدرع الفنانة ألين لحود ، الفنان والملحن زياد برجي الذي استلم جائزته من الفنانة رولا سعد والفنان أنور الامير. الشاعر أحمد ماضي الذي تسلم الدرع من الفنانة رولا سعد والمخرج أحمد المنجد ، الملحن بلال الزين الذي تسلم الدرع من الاعلامية تمار أفكيان ومدير تحرير خبر عاجل محمد شعيب ، الموزع الموسيقي وليد المسيح الذي تسلم الدرع من زوجته الفنانة مايا نعمة والفنان رضا ، الملحن والفنان هيثم زياد تسلم الدرع من الفنان أمير يزبك ، الشاعر نسيم العلم الذي تسلم الدرع مع الفنانة نانسي نصر الله والفنانة اليسار ، الفنان والملحن رواد رعد تسلم الدرع من الفنانة ناي سليمان ، المؤلف الغنائي طوني أبي كرم تسلم الدرع من الفنانة ميريام عطا الله ، الموزع الموسيقي طوني سابا تسلم الدرع من الفنانة نورهان ، الشاعرة سهام الشعشاع تسلمت الدرع من الفنان مروان الشامي ، الموزع بودي نعوم تسلم الدرع من الفنانة ليال عبود والفنان حسين الشمعة ، الفنان والملحن وسام الامير الذي تسلم الدرع من زوجته الراقصة الاستعراضية نريمان عبود ، الملحن سليم عسّاف الذي تعذر عن الحضور بسبب مرض والده تسلم الدرع عنه المخرج احمد المنجد.