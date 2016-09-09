كاتب أغنية ملكة جمال الكون يتهم اليسا بسرقة هيفاء وهبي

شن الشاعر محمود صلاح هجوماً على اليسا، متهما إياها بسرقة فكرة أغنيتها "ملكة الإحساس" من أغنية "ملكة جمال الكون" التي كتبها للفنانة هيفاء وهبي، متهما اليسا بانها لا تجيد السمع وليس الغناء فقط.

وكتب محمود صلاح عبر صفحته الرسمية على "فايس بوك" اليسا تتحرش بهيفاء وهبي "ملكة جمال الكون" وتدعي انها "ملكة الإحساس".

كما نشر محمود صلاح الأغنيتين لإظهار التشابه بينهما وقال "سرقة عيني عينك، اللي اختشوا ماتوا، نفس غنيتي لهيفا وهبي ملكة جمال الكون ونفس السياق وآلية الكتابة"، وأضاف: "أنا كنت عارف ان اليسا كلها نشاز وما بتغنيش، واتضح كمان انها ما بتسمعش".

يشار إلى أن اليسا اختارت أغنية ملكة الإحساس كعنوان لألبومها الجديد، وهي من كلمات أسامة مصطفى ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع تميم.