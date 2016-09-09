أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كاتب أغنية ملكة جمال الكون يتهم اليسا بسرقة هيفاء وهبي

Google+ Print

الخميس 08-09-2016 23:20

شن الشاعر محمود صلاح هجوماً على اليسا، متهما إياها بسرقة فكرة أغنيتها "ملكة الإحساس" من أغنية "ملكة جمال الكون" التي كتبها للفنانة هيفاء وهبي، متهما اليسا بانها لا تجيد السمع وليس الغناء فقط.
وكتب محمود صلاح عبر صفحته الرسمية على "فايس بوك" اليسا تتحرش بهيفاء وهبي "ملكة جمال الكون" وتدعي انها "ملكة الإحساس".
كما نشر محمود صلاح الأغنيتين لإظهار التشابه بينهما وقال "سرقة عيني عينك، اللي اختشوا ماتوا، نفس غنيتي لهيفا وهبي ملكة جمال الكون ونفس السياق وآلية الكتابة"، وأضاف: "أنا كنت عارف ان اليسا كلها نشاز وما بتغنيش، واتضح كمان انها ما بتسمعش".
يشار إلى أن اليسا اختارت أغنية ملكة الإحساس كعنوان لألبومها الجديد، وهي من كلمات أسامة مصطفى ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع تميم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي