الأغنـام تواصـل الثبـات على انخفاضهـا بـالـرغـم من حلول عيد الأضحى.. والباعة يترقبون انتعاش الاسعار

على الرغم من قرب حلول عيد الأضحى، إلا أن أسعار الأغنام في الرياض، لا تزال منخفضة وثابتة في أسعارها مقارنة بموسمي عيد الأضحى الماضيين حيث وصلت فيهما بعض الأسعار إلى ألفي ريال.

وشهد سوق غرب الرياض انتعاشاً طفيفاً -بحسب كلام الباعة- لم يتجاوز زيادة في أسعار المواشي بين 50 إلى 100 ريال للرأس الواحد، وذلك نظرا لقرب حلول العيد وهو الذي يعتبر موسماً جيداً وارتفاع الأسعار فيه يعتبر طبيعياً.

وتراوحت أسعار الأغنام بين 800 إلى 1500 ريال للنوع «النعيمي»، فيما كان سعر نوع «الحري» بين 700 إلى 1100 ريال، والنجدي بين 900 إلى 1600 ريال، في الوقت الذي كانت الأسعار لنفس الأعمار «أكثر من ستة أشهر» تتراوح بين 1400 إلى 2200 ريال للرأس الواحد في عيد الأضحى للعام الماضي.

وفرة في المعروض مع زيادة مصادر الاستيراد.. وتوكيل الجمعيات الخيرية يحد من حجم الطلب

وعزا الباعة هذا الانخفاض إلى فتح الاستيراد للمواشي، ما ساهم في انخفاض أسعار الأغنام في السوق، مؤكدين أن جميع الزبائن يصرون على الشراء بأسعار منخفضة جدا لعلمهم بالانخفاض بعد انتشار مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي والتي ساهمت في زيادة الوعي لدى المستهلك.

والتقت «الرياض» عدداً من المشترين في السوق، حيث أوضح إبراهيم الهزاني أنه زار عدداً من الأسواق للتأكد من صحة الانخفاض ووجد أن ما يتداوله الناس صحيح، مؤكدا أن السوق لا يزال يحتاج للانخفاض أكثر والعودة بالأسعار لما كانت عليه قبل ثماني سنوات عندما كان الرأس الواحد لا يتجاوز سعره 1200 مهما كان حجمه.

وطالب الهزاني الجهات الرقابية، بالتشديد على المطاعم التي لا زالت تبيع بأسعار الأغنام السابقة، مشيرا إلى أنه جاء للسوق هذه المرة لشراء «ذبيحة» لمناسبة عائلية، بعد مماطلة المطاعم في أسعارها.

في حين أبدى أحمد العبيد أحد المشترين في السوق، اندهاشه من الأسعار التي وجدها، وأنه اشترى ثلاث «ذبائح» كأضاحٍ له ولأخوته بسعر لم يكن يتوقعه بلغ 1300 ريال للرأس الواحد، بعد أن كان يشتري في أعياد الأعوام الماضية بين 1600 إلى 1800 ريال.

ويشاركه في الرأي راشد الصويدر الذي أكد أنه جاء لشراء ذبيحة من نوع «سواكني»، وتفاجأ بانخفاضها واشتراها بـ700 ريال، وهي التي كانت تباع بنفس الحجم سابقا بين 900 إلى 1100 ريال.

ونصح الصويدر المشترين بالتروي والبحث في الأحواش في السوق، حيث إن بعض الباعة في السيارات يبالغون في الأسعار ويستغلون بعض الزبائن الذين لا يعرفون في الأغنام الجيدة وأسعارها.

وشهدت الأغنام انخفاضا في أسعارها منذ نحو ثلاثة أشهر، رافقها انتشار الأخبار ومقاطع فيديو تظهر الانخفاض من مختلف مدن المملكة، وهو ما دعا الكثيرين إلى زيارة السوق للتأكد من حقيقة الأسعار.

وتختلف لحوم الأضاحي في القيمة الغذائية تبعاً لسلالتها، ومنشئها، وعمرها، والمراعي التي ترعى بها، والعلف المعطى لها، وتنعكس تلك العوامل على القيمة الشرائية لها وفقًا لنوعها.

ومن الامور الملفتة خلال استطلاع «الرياض» حديث الباعة عن احد اسباب تراجع الطلب على الاضاحي، يتمثل في وجود فئة من المضحِّين يفضلون التوجه للهيئات والجمعيات الخيرية وتوكيلها في هذه المهمة لذبح الأضحية نيابة عنهم وتوزيعها على الفقراء، بدلا من شراء الأضاحي بأنفسهم وذبحها.

وقال البائع في سوق الأغنام بجنوب الرياض عبدالله العتيبي إن الأسعار شهدت انخفاضا عن الأعوام الماضية بما يصل إلى 20%، مشيراً إلى أن الأضاحي شهدت انخفاضا بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب في مدينة الرياض عن الأعوام الماضية بسبب الإجازة.

وأضاف العتيبي أن الأضاحي المتوفرة في أسواق المنطقة تنوعت ما بين الضأن من نوع الحري، يليه في الأكثر مبيعاً السواكني المربى والمستورد، ثم النعيمي بعد ذلك النجدي لقلة من يربيه ويجلبه لأسواق المنطقة وارتفاع سعره، وكذلك الماعز بمختلف أنواعها الساحلي والجبلي، بالإضافة إلى الإبل والبقر، مشيراً إلى أن الأكثر مبيعاً هو الحري.

من جهته أكد عضو لجنة المواشي بغرفة جدة سابقاً عبدالله الجابر أنه يتم تغطية 70٪ من احتياجات السوق المحلي بالاستيراد من الخارج والذي يعتمد الآن على دول الأردن، والسودان، والصومال، وجيبوتي ومن بعض الدول الآسيوية والأوروبية.

وأضاف الجابر أن المملكة تعد أكبر مستورد للمواشي في العالم بسبب استضافتها سنويا لما يقارب مليوني حاج، حيث يزيد ما تستورده عن خمسة ملايين رأس، ويغطي الاستيراد 70% من حاجة السوق ويتم توفير الباقي من الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن أنواعا عدة من الأغنام المستوردة من عدد من البلدان التي فتحت الوزارة باب الاستيراد منها ذات جودة عالية. وأكد أن وزارة الزراعة تشجّع تجار المواشي دائما على زيادة حجم الاستيراد وتنويع المصادر بهدف توفير اللحوم الطازجة وعدم الاعتماد على بلد واحد بل بالعكس تحرص الوزارة على طمأنة المستهلكين، مشيرا إلى أن سوق المواشي يتسم بتنوع مصادره وبكميات كبيرة دون أي نقص مما يسهم في استقرار أسعار المواشي الحية بالسوق. وأشار الجابر إلى أن أسعار الأغنام تتفاوت حسب الطلب وحسب توفر الكميات وحسب المنطقة فهناك الحري مرغوب في المنطقة الغربية وهناك النجدي والنعيمي في المنطقة الوسطى والأنواع الأخرى يتفاوت الطلب عليها من الجاليات العربية.

بعض الباعة في السيارات يبالغون في الأسعار

أسعار الأغنام تتفاوت حسب الطلب

انتشار الأخبار عن الانخفاضات دعا الكثيرين إلى زيارة السوق للتأكد من حقيقة الأسعار

الانخفاض في الأسعار بدأ منذ مطلع شهر رمضان الماضي

السوق تحتاج للانخفاض أكثر والعودة بالأسعار قبل ثماني سنوات