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طائرة إسعاف خارج قصر الملكة إليزابيث.. ما الأمر؟

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الخميس 08-09-2016 14:57

هبطت طائرة إسعاف جوي خارج قصر باكينغهام الملكي في العاصمة البريطانية لندن، وتوجهت حشود نحو القصر لمتابعة الموقف، ما أثار حالة من الذعر في البلدة.

وحسب موقع The Australian Women's Weekly ، تبين أن الطائرة وصلت لإسعاف دراج كان يصارع الموت، بعد أن صدمته سيارة خارج قصر باكينغهام يوم الثلاثاء.

وقال سائح أمريكي شهد الواقعة: "هبطت طائرة هليكوبتر، وهرع منها مسعفون، وكانت هناك حالة من الذعر، لا أحد يعرف ماذا جرى".

وهبطت طائرة الإسعاف بعد نوبة تغيير حراس القصر الملكي في منتصف النهار، فيما أكد شهود التواجد المكثف للشرطة في المنطقة فور هبوط الطائرة.

وأثار مغردون على "توتير" تساؤلات حول هبوط الطائرة من أجل تقديم مساعدة طبية لشخص داخل القصر الملكي، وكتب مغرد: "طائرة هليكوبتر هبطت للتو في قصر باكنغهام. فليحفظ الله الملكة".

يشار الى أت الشرطة البريطانية أوقفت مؤخراً رجلاً غير مسلّح تسلّق جداراً في محاولة لدخول قصر باكينغهام، مقر إقامة الملكة اليزابيث Elizabeth الثانية في العاصمة البريطانية لندن.

 

 

 

 

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