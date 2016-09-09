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إحباط تهريب أكثر من 700 طن مخدرات ومليوني حبة للمملكة

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صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وفي إطار تنفيذ الجهات الأمنية مهامها في مكافحة أنشطة تهريب وترويج المخدرات ومحاولة القائمين عليها البائسة لاستهداف المملكة وأبنائها بشرورهم، وتحينهم الفرص لتنفيذ مشروعاتهم الإجرامية، وتوهمهم بأن انشغال رجال الأمن في تنفيذ مهامهم وواجباتهم لتوفير الأمن والطمأنينة لضيوف بيت الله الحرام وفي الذود عن الحدود سيمكنهم من تنفيذ مخططاتهم بجلب وتهريب تلك السموم وترويجها، إلا أن يقظة رجال مكافحة المخدرات وتكامل مهامهم مع زملائهم بالجمارك ، وشمولية أداء قوات حرس الحدود التي تشارك في الصفوف الأمامية جنباً الى جنب مع إخوانهم من القوات المسلحة الباسلة في حماية وصيانة حدود الوطن من أي عدوان، أكدت مقدرتهم وجاهزيتهم في كافة الأوقات والظروف على الوفاء بواجباتهم الأمنية في إحباط مساعي عناصر الشر والإجرام في تحقيق مآربهم وبلوغ مرادهم ومبتغاهم في المساس بأمن المملكة وعقول أبنائها، حيث تم منذ غرة شهر ذي القعدة، إحباط محاولات تهريب ستة أطنان من الحشيش، ومليوني قرص إمفيتامين، و١٣١،٢٩٥ قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و١١ كلغم و٦٥١ غرام من الكوكائين الخام، وأربعة كلغم و٧٧ غراماً من الشبو الخام، بالإضافة إلى ٦٩٣ طناً من القات.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها على محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف عقول الشباب، والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها، وأن مسؤوليات ومهام رجال الأمن المختلفة سواء كانت في مواسم الحج والعمرة أو في غيره لن تعيقهم عن أداء واجباتهم بكل تفاني وإخلاص للمحافظة على أمن هذه البلاد وردع كل من يريد شراً بأبنائها.

كما تهيب بيقظة وتعاون رجال الأمن بأجهزتها المختلفة وإخوانهم من رجال الجمارك في كشف وإحباط هذه الجرائم.

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