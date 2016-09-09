خالد بن فيصل: النظام الإيراني يسعى لتفريق وحدة المسلمين

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود بأن افتراءات مرشد النظام الإيراني على خامنئي التي أطلقها مؤخراً طائفية ومذهبية تؤدي إلى تفريق وحدة المسلمين والزج بشعائر الله المقدسة في أغراض سياسية دنيوية.

جاء حديثه أثناء توديع سموه لقافلة من الحجاج الفلسطينيين ذوي الشهداء والجرحى أمس في العاصمة الأردنية عمّان.

ودعا سموه الحكومة الإيرانية إلى الكف عن النعرات الطائفية والالتفات إلى شؤونها الداخلية والعمل على إيقاف تمويل وتحريض الجماعات الإرهابية في لبنان واليمن.

وقال سموه: إن مثل هذه الدعوة الإيرانية تخالف المنهج الإسلامي القويم الذي يستند إلى وحدة وتماسك المسلمين خصوصاً في موسم الحج الذي يعد رمزاً حقيقياً وعملياً لوحدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مطالباً سموه على ضرورة دعم موقف المملكة الإسلامي بالمنهج الوسطي الذي اتخذته من الإسلام في التعامل مع قضايا الحياة وشؤون المجتمع والعلاقات مع الأمم والشعوب، وما تقوم به من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن ليتسنى للحجاج أداء مناسكهم في كل يسر وأمن وأمان.

من جانبه، أكد مدير الدائرة الإعلامية في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن عبدالسلام العنزي بأن سمو السفير تلقى اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يثمن فيه الجهود التي تبذلها سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الأردنية عمّان لخدمة الفلسطينيين، ولا سيما حجاج بيت الله الحرام.