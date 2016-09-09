«الخارجية» تدحض افتراءات صحيفة الإندبندنت البريطانية ضد سفير المملكة في العراق

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية أنه لا صحة للخبر الذي نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية بأن وزارة الخارجية العراقية طالبت بسحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق ثامر السبهان بسبب رفضه إدانة شخص يدعى عبدالسلام السبهان زعمت الصحيفة أنه ابن عم السفير ومات أثناء قتاله مع تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المصدر المسؤول أنه لا يوجد قريب للسفير ثامر السبهان باسم عبدالسلام السبهان، وأن المذكور لا ينتمي لعائلة السفير.

وطالب المصدر المسؤول وسائل الإعلام بتحري الدقة والتحلي بالمهنية في نقلها للأخبار.

من جهته أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العرق ثامر السبهان بأنه لا صحة للخبر الذي نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية بأن وزارة الخارجية العراقية طلبت سحب السفير السعودي السبهان من بغداد لأنه رفض إدانة ابن عمه الذي قتل ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي.

وقال السبهان عبر حسابه في "تويتر " : السادة جريدة الاندبندنت إشارة إلى ماورد في موقع جريدتكم بأنني رفضت إدانة ابن عمي الذي قتل ضمن تنظيم داعش، أفيدكم بأن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، ولا يوجد لدي ابن عم باسم "عبدالسلام "، وأكد السبهان ليس هناك أي شخص من عائلته قام في القتال في صفوف داعش أو غيرها من الجماعات المتطرفة في العالم، وطالب الصحيفة تصحيح الخبر والاعتذار عن ذلك، كما أنه يحتفظ بحقه باتخاذ أي إجراءات قانونية.

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية سبق أن وضحت لـ"الرياض" بأن سبب طلب الخارجية العراقية استبدال السفير السعودي لدى بغداد الأستاذ ثامر السبهان جاء على اعتراض الخارجية العراقية على بعض التصريحات التي أطلقها خلال الفترة التي تولى فيها تمثيل المملكة في بغداد.

السفير ثامر السبهان