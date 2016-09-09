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ضيوف الرحمن يؤدون الجمعة الأخيرة في المسجد النبوي قبل أداء النسك

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ضيوف الرحمن يؤدون الجمعة الأخيرة في المسجد النبوي قبل أداء النسك ضيوف الرحمن يؤدون الجمعة الأخيرة في المسجد النبوي قبل أداء النسك

يؤدي ضيوف الرحمن المتواجدون في المدينة المنورة اليوم صلاة الجمعة الأخيرة قبل إحرامهم بنسك الحج، ليتدفق ما تبقى منهم صوب بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، حيث يتواجد في طيبة الطيبة حتى يوم أمس 13 ألف حاج.

وتابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة عمليات تفويج الحجاج، كما دفعت كافة الأجهزة ذات العلاقة بإمكانياتها لتحقيق هذا الغرض، وتواصل كافة القطاعات الحكومية والأهلية المشاركة في الحج أعمالها لموسم الحج، وتقديم الخدمات للحجاج القادمين إلى المدينة. وأكد مسؤولون في المؤسسة الأهلية للأدلاء بأن الموسم الأول للحج حقق نجاحا وتميزا هذا العام، وتجري الاستعدادات لانطلاقة الموسم الثاني بعد أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.

ضيوف الرحمن يتأهبون لمغادرة المدينة

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