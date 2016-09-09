الجبير: المملكة تدعم الشرعية في تركيا وجهودها في مواجهة الإرهاب..وتقــدر مواقفهـا الداعـمة لها فـيما يتعـلق بخـدمات ضـيوف الـرحمـن

استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في مجمع الرئاسة بالعاصمة التركية أنقرة، وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

ونقل معالي وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

السفير مرداد لـ«الرياض»: زيارة وزير الخارجية لتركيا تهدف للتنسيق حيال القضايا الإقليمية

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

ثم استقبل رئيس الوزراء التركي علي يلدريم في مقر رئاسة الوزراء بأنقرة، معالي الوزير عادل الجبير، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل وزير الخارجية أمس إلى أنقرة في زيارة رسمية. وعقد الجبير مؤتمراً صحافياً مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو. وأكد الجبير في المؤتمر أن "خارطة الطريق التي وضعتها المعارضة السورية المعتدلة جادة وشاملة ودقيقة، وحظيت بدعم دول مجموعة لندن" لافتاً إلى أن "المواقف السعودية والتركية متطابقة منذ اليوم الأول للأزمة السورية" مشدداً على أن "المملكة وتركيا من أوائل الدول التي تعاونت في حشد مجموعة لدعم المعارضة السورية المعتدلة". وأكد وزير الخارجية أن التعاون بين المملكة وتركيا قوي سواء على المستوى الاستخباراتي أو العسكري أو تبادل المعلومات؛ قائلاً إن المملكة تدعم الجهود التركية لمواجهة الإرهاب؛ ومؤكداً أن المملكة من أوائل الدول التي دعت لإنشاء تحالف دولي لمحاربة داعش في سورية. وعبّر الجبير عن "تقديرنا وشكرنا لمواقف تركيا الداعمة للمملكة فيما يتعلق بالحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام". مشيراً إلى أن البلدين يتطلعان لعقد اجتماع المجلس الإستراتيجي الذي تم تأسيسه بتوجيه من قادة المملكة وتركيا.

وشدد وزير الخارجية على وجود تطابق كامل في كافة الموضوعات التي تهم البلدين، سواء تلك المتعلقة بسورية أم العراق أم اليمن. وقال إن المباحثات بين البلدين اشتملت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأساليب مواجهة الإرهاب ومكافحته. وقال الجبير إن المملكة وقفت جنبا إلى جنب مع تركيا، وتدعم الشرعية وجميع الإجراءات التي تتخذها تركيا للدفاع عن نفسها، مشيداً بالعلاقات التاريخية الإستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، وجه الوزير التركي شكره للمملكة على مواقفها الداعمة لتركيا، كما أبدى دعم تركيا لدور المملكة في إدارة الحج، معبراً عن شكره للمملكة لما تقدمه من خدمة لحجاج بيت الله الحرام واتخاذها التدابير اللازمة لسلامتهم. وأكد تطابق مواقف البلدين في القضايا التي تهمهما في المنطقة، وقال إن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب تركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، مشيراً إلى أن العلاقات بين المملكة وتركيا وصلت إلى أعلى المستويات، خصوصاً بعد تشكيل المجلس التنسيقي الإستراتيجي بين البلدين. وأوضح لـ"الرياض" سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا د.عادل مرداد بأنه عند وصول وزير الخارجية كان في استقباله في مطار انقرة نائب وزير الخارجية التركي أحمد بلدز، ورئيس مراسم الدولة في تركيا شوقي متولي اوغلو، ونائب والي انقرة نهاد لمبانت، وعدد من مسؤولي سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا. وأضاف بأن زيارة وزير الخارجية إلى تركيا تأتي لبحث سبل تعزيز العلاقات السعودية - التركية والتشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية الراهنة.