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خادم الحرمين يوجه بالاستفادة من توسعة الحرم والمشاريع الجديدة لراحة الحجاج

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حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تهيئة الأجواء المناسبة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لعام 1437هـ، فقد صدرت توجيهاته الكريمة بالاستفادة من المواقع الجاهزة بمبنى التوسعة والساحات بمشروع خادم الحرمين لتوسعة المسجد الحرام، والاستفادة من جميع الأدوار لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف لتصل إلى (107.000) طائف في الساعة، إضافةً إلى تأمين الخدمات الضرورية لتوفير الراحة لضيوف الرحمن.

وعززت وزارة الحج والعمرة خدماتها الجديدة، إذ أطلقت حزمة من البرامج الخدمية والاليكترونية وتطبيق برامج الجودة، كما شهدت المنظومة العديد من الخدمات الحيوية التي تضم إضافة إلى المشروعات الكبرى لإعمار وتوسعة الحرمين، حزمة من المشروعات المصاحبة.

ويعد مشروع منظومة خيام ضيوف الرحمن أحد أكبر المشروعات التي تم تنفيذها لخدمة وراحة الحجاج في منى، وتحقيق المزيد من الأمن والسلامة لهم، ونفذ على مساحة تبلغ مليونين وخمسمائة ألف متر مربع، وتستوعب مليونين وسبعمائة ألف حاج

وتم تركيب أكثر من(30 ألفاً) برج وعمود وفانوس في منى ومزدلفة وعرفات.

وتم تبريد المناخ وتشجير أماكن الحجاج بنحو 70% من مشعر منى، وقامت حكومة المملكة ببناء أول جسر للجمرات من دورين في عام 1975م وتم تطويره عدة.

مرات وبلغ طول جسر الجمرات الجديد 950 متراً وعرضه 80 متراً. وانجزت قطار المشاعر هو مشروع خط سكة حديدية يربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة ويعد مشروعاً هاماً إذ استغنى القطار عن استخدام 12 ألف حافلة.

وعلى طول خطوط المشاة من بداية عرفات الى حدود مشعر منى يقف مشروع سقيا الحجاج.

اضافة الى خطة لإنشاء 36 ألف دورة مياه في المشاعر تم تنفيذ نحو 30 ألف دورة مياه.

وأنشأت المملكة أكبر مجزرة أغنام في العالم، وفق أحدث التقنيات الحديثة للاستفادة الكاملة من لحوم الهدي والأضاحي، حيث يعد المشروع، كيان خدمي هام لا يهدف للربح.

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