صورة في الجول - تشكيل سيندم ريال مدريد على عدم التعاقد معه بعد عقوبة التجميد

بعد تعرضه لعقوبة قاسية بالحرمان من قيد اللاعبين حتى عام 2018، أصبح نادي ريال مدريد الإسباني في مأزق وعليه استكمال هذه المدة بنفس قائمة اللاعبين الحالية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع عقوبة على ريال مدريد وأتليتكو مدريد بعدم قيد اللاعبين بسبب اختراق قواعد التعاقد مع الناشئين. (طالع التفاصيل)

وخلال السنوات السابقة ارتبط اسم ريال مدريد بالعديد من اللاعبين في كبار الفرق الأوروبية للتعاقد معه، لكنه لم يفعل ذلك لعدة أسباب.

وجاء عدم تعاقد ريال مدريد مع هذه المجموعة من اللاعبين بسبب رفض أنديتهم أو الانتقال لأندية أخرى.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز أسماء اللاعبين اللذين ارتبط اسمهم بريال مدريد خلال الفترة السابقة لكن لم ينضموا للنادي الملكي.

وأبرز النجوم الذي ارتبط اسمهم بريال مدريد في السنوات السابقة هم.

المرمى: دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الدفاع: ريكاردو رودريجيز ظهير أيسر فولفسبورج الألماني - ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان - إيمريك لابورتي مدافع أتليتك بلباو.

الوسط: بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد - نيمانيا ماتيتش لاعب تشيلسي - ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان - سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي - موسى سيسوكو لاعب توتنام.

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند - روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.