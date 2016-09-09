تقرير في الجول – لاعبون أصبح التعاقد معهم مستحيلا بسبب عقوبة قطبي مدريد

أسماء ترددت بقوة في فترة الانتقالات الصيفية السابقة، ومازالت تتردد حاليا في سوق انتقالات اللاعبين في قارة أوروبا.

تشيلسي ينافس مانشستر يونايتد على جريزمان.. جيمس رودريجيز مطلوب في يوفنتوس وإيسكو يقترب من الدوري الإنجليزي، أخبار انتشرت في الفترة الماضية حول عددا من لاعبي أتليتكو وريال مدريد.

وبعد قرار العقوبة على قطبي مدريد بالحرمان من قيد اللاعبين الجدد حتى عام 2018 أصبح التفريط في أي لاعبا في الفريقين صعبا للغاية وأشبه بالمستحيل. (طالع التفاصيل)

وأصبح ناديا ريال وأتليتكو مدريد مطالبان بعدم التخلي عن أي لاعب خلال فترتي الانتقالات الشتوية الصيفية المقبلتين، حتى يستطيع إكمال فترة العقوبة لأن رحيل أي لاعب وعدم التعاقد مع بديله يعني فقدان جزء من قوة الفريق.

وخلال الفترة السابقة انتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى اقتراب عددا من لاعبي ريال مدريد وأتليتكو من الرحيل، بالإضافة إلى رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع بعض لاعبي الفريقين.

هذا الأمر أصبح صعا للغاية بعد العقوبة وأغلق الباب في جميع الأندية التي كانت تستهدف بعض نجوم الفريقين.

ومن أبرز نجوم ريال مدريد الذي ارتبط اسمهم بأندية أخرى في الفترة السابقة المدافع الفرنسي رفاييل فاران المطلوب في تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

بالإضافة إلى فرانشيسكو إيسكو صانع الألعاب الذي ارتبط اسمه بأندية ليفربول ومانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي.

وجيمس رودريجيز المطلوب في بعض الأندية الإنجليزية أبرزها أرسنال، والمهاجم كريم بنزيمه الذي أشارت عدة تقارير إلى اقترابه من الرحيل عن ريال مدريد.

على الجانب الآخر في أتليتكو مدريد طلب أكثر من نادي التعاقد مع بعض لاعبي الفريق المميزين على رأسهم النجم أنطوان جريزمان الذي ارتبط اسمه مؤخرا بناديا مانشستر يونايتد وتشيلسي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

كذلك لاعب الوسط كوكي المطلوب في مانشستر سيتي الإنجليزي، وساؤول نيجويز الذي ربطت الصحافة اسمه ببعض الأندية الإنجليزية.

والمدافع المميز سافيتش الذي حاول تشيلسي التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة.

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