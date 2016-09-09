أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: الرنين المغناطيسى بالأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لا يضر الجنين

Google+ Print
دراسة: الرنين المغناطيسى بالأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لا يضر الجنين دراسة: الرنين المغناطيسى بالأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لا يضر الجنين

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة عملية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، إذ أفادت أن آشعة الرنين المغناطيسى فى الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لا تشكل أى خطر على الجنين.

 

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات من أكثر من 1.4 مليون حالة ولادة فى مقاطعة أونتاريو الكندية بين عامى 2003 و 2015، وقارنوا بين النساء اللاتى خضعن للرنين المغناطيسى فى الثلث الأول من الحمل واللاتى لم يفعلن ذلك. 

 

ووجد الباحثون أن التصوير بالرنين المغناطيسى فى الثلث الأول من الحمل لا يزيد من مخاطر ولادة جنين ميت، أو حدوث أى من العيوب الخلقية أو الوفاة بعد الولادة مباشرة، وأنه لا يزيد من خطر فقدان البصر، وفقدان السمع أو السرطان فى السنوات الأربع الأولى من عمر الطفل.

 

وقال الدكتور "ميتشل كرامر" رئيس قسم أمراض النساء والتوليد فى مستشفى هنتنجتون نورث ويل فى نيويورك، إن القلق حول التعرض للتصوير بالرنين المغناطيسى ينبع من القلق من أن أنسجة الجنين يتم تسخينها بواسطة الموجات اللاسلكية، وأكدت الدراسة الجديدة أن هذه النوعية من الآشعة لا تغير من تطور الجنين.

 

ونشرت الدراسة على الإنترنت فى عدد سبتمبر فى مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، وموقع “Health Day News”.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365