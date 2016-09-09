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حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 122 سجيناً

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حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 122 سجيناً حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 122 سجيناً

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 122 سجيناً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، ممن يقضون عقوبات متفاوتة، وممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة. وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

ويأتي أمر الإفراج في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة، وللتخفيف من معاناة أسرهم.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الإمارة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، وحرص سموه على إدخال السرور والبهجة إلى قلوب عائلات المفرج عنهم وذويهم.

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