حمدان ومكتوم بن محمد يعزيان أسرة الشهيد

دبي ـــ البيان

قدَّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن راشد أحمد عبد الله الحبسي الذي لقي ربه أثناء تأديته للواجب الوطني خلال مشاركة قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي في عملية "إعادة الأمل" في جمهورية اليمن الشقيقة.

وأعرب سمو ولي عهد دبي، خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد البطل في منطقة سيح الغب في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد وعائلة وذوي الشهيد. وقال سموه في تدوين عبر حسابه في «تويتر»: قدمنا اليوم واجب العزاء في شهيد الوطن راشد الحبسي.. نسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد الحبسي عن صادق شكرهم لسمو الشيخ حمدان بن محمد على مواساة سموه لهم، داعين المولى عزّ وجلّ أن يحفظ الوطن وقيادته الرشيدة.