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ضاحي خلفان يوجه بدورات برمجة للطلبة المواطنين

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ضاحي خلفان يوجه بدورات برمجة للطلبة المواطنين ضاحي خلفان يوجه بدورات برمجة للطلبة المواطنين

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الاجتماع السادس لمجلس الإدارة مساء أمس، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور منصور العور، والدكتور شافع النيادي، والدكتور سيف الجابري، ومنيرة صفر، وحليمة أحمد سعيد، ووفاء السويدي، والرائد زيد الصابوني، وذلك بمقر الجمعية.

ودعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إلى عمل دورات تخصصية للبرمجة لطلبة المدارس من المواطنين في المراحل المبكرة، على أن يتم ذلك بالتعاون بين جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وتهدف إلى إعداد جيل من الشباب المواطنين المبرمجين، يمكنهم إعداد البرامج المختلفة ذاتياً باستخدام أحدث التقنيات

مقترح

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجمعية السابق، كما تم الاطلاع على مقترح استراتيجية جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، واستعدادات الجمعية لجائزة الإمارات للعلماء الشباب في دورتها الثامنة للعام المقبل، واختيار الجهة المناسبة التي ستتولى إدارة الاختبارات وتنظيمها، واختيار إحدى المؤسسات المعتمدة عالمياً في مجال اختبارات الذكاء.

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