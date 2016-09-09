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هيئة الرقابة الإدارية توزع السكر على المواطنين بسعر الكيلو 4.75 جنيه

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هيئة الرقابة الإدارية توزع السكر على المواطنين بسعر الكيلو 4.75 جنيه هيئة الرقابة الإدارية توزع السكر على المواطنين بسعر الكيلو 4.75 جنيه

>كفر الشيخ – محمد سليمان

قامت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ برئاسة العميد خالد جلال بعمل مبادرة لبيع السكر للمواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة بسعر 4.75 جنيه للكيلو بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ والمسئولين بشركة الدلتا للسكر بالحامول، وأبدى أهالى كفر الشيخ سعادتهم لتوفير السكر بالأسواق بأسعار مدعمة فى حين يباع بالمحلات بما يزيد عن 7.5 للكيلو فى بعض المحال التجارية.

 

 أكد العميد خالد جلال رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، بإن توجيهات اللواء محمد عرفان بتوفير كافة السلع والخدمات للمواطنين والرقابة الجادة على الأسواق لرفع المعاناة عن المواطنين ولمحاربه التجار المحتكرين للسلع الاستراتيجيه تفعيلا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية.  

 

 

أشار جلال باستمرار ضخ كميات كبيرة من السكر يوميا والذى سيشهد انفراجة خلال الفترة المقبلة مع تشديد الرقابة على التجار لضمان توافر كافة السلع الغذائية واللحوم مع حلول عيد الأضحى المبارك.

 

 

قال محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بضخم الكميات اللازمة من السكر المنتج من شركة الدلتا للسكر لتوزيعها على المواطنين عن طريق الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالمحافظة .

 

 

 وأضاف  الصيرة، إنه سيتم توزيع 20 طن سكر يوميا بدائرة المحافظة لحين القضاء تماما على الأزمة الحالية والنزول بسعر السكر إلى معدلاته الطبيعية بسعر الكيلو 4.75 جنيه ليتم التوزيع بالسيارات المتنقلة للوحدات المحلية للوصول إلى أبعد قرية وأصغر تجمع سكنى بدائرة المحافظة، وخاصة بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك حتى يتم خفض الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والضرورية.

 

وقال الصيرة ما زال بيع السكر مستمر حتى السبت القادم ليكون إجمالى الكميات المتفق عليه 70 طن سكر فضلا عن وقف البيع للقطاع الخاص لحين القضاء على الأزمة الحالية  وتوفير الكميات الازمة لكافة المحافظات ولشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مع التنسيق مع مباحث للتحفظ على مخازن كبار التجار المحتكرين حتى يتوافر السكر بأسعار مناسبة للمواطنين .

 

 


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