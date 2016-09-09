23 جمعية علمية من كليات الطب تبدأ جلساتها بجامعة قناة السويس

بدأت الجلسات العلمية لـ 23 جمعية علمية، من 23 كلية للطب البشري، على مستوى الجامعات المصرية المختلفة، والتى تستضيفها جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، وإشراف الدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشري، وذلك ضمن الملتقى السنوى لطلاب الطب بالجمعيات العلمية بالجامعات المصرية، وبالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة قناة السويس.

جامعة قناة السويس تستضيف 400 طالب وطالبة يمثلون أعضاء الجمعيات العلمية بكليات الطب على مستوى الجامعات المصرية

وقال الدكتور عمرو حسن، رئيس الجمعية العلمية بطب قناة السويس، إن الكلية قامت بإعداد جيد ومسبق لاستقبال وفد الجمعيات العلمية، مشيرا إلى أن الجلسات العلمية تستمر حتى مساء غد الجمعة، وذلك بعد انتهاء الجمعية العمومية الثانية.

وأشار الدكتور مؤمن محمد نادر رئيس الاتحاد الدولى لطلاب الطب البشرى فرع مصر، إلى أن الجلسات المنعقدة لـ 6 لجان هى الصحة العامة، والتبادل الطلابي، والتعليم الطبي، وصحة الطفل، والصحة الإنجابية، والتبادل الطلابي، بالإضافة إلى لجان الإدارة ورؤساء الجمعيات.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد الشناوي، سكرتير الاتحاد، عن سعادته لجدية تنظيم كلية الطب البشرى بجامعة قناة السويس، مشيرا إلى أنه منذ فتح باب التصويت لاختيار مكان الانعقاد منذ 3 شهور، تلبية لرغبات معظم أعضاء الاتحاد لإقامة الحدث بجامعة قناة السويس، موضحاً أن انتخابات الاتحاد تجرى اليوم الجمعة، بعد أن تم إغلاق باب الترشيحات منذ أسبوعين، وأن الانتخابات تجرى على مقاعد الرئيس، ونائب الرئيس، والسكرتير، وأمين الصندوق، و6 لجان أخرى.

وأضاف الدكتور أحمد عوض نائب رئيس الاتحاد، أن الجمعية العمومية الأولى عقدت اليوم وأن الثانية تعقد اليوم الجمعة، يتم فيهما عرض أعمال الجمعية العلمية على مدار الفترة السابقة، كما يتم مناقشة المشروعات التى تم عملها ومراجعة جودتها، لاختيار مشروع قوى يستطيع المنافسة دوليا.