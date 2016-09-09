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الشباب والرياضة تنظم "ملتقى الأديان" بسانت كاترين نهاية سبتمبر الجارى

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الشباب والرياضة تنظم "ملتقى الأديان" بسانت كاترين نهاية سبتمبر الجارى الشباب والرياضة تنظم "ملتقى الأديان" بسانت كاترين نهاية سبتمبر الجارى

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء احتفالية ملتقى الأديان "هنا نصلى معا" بمدينة سانت كاترين يومي 29 و 30 سبتمبر المقبل.

ويشمل برنامج الاحتفالية إقامة صلاة لمختلف الجنسيات المشاركة من أجل السلام وزيارة الأماكن المقدسة، وفيلم تسجيلى صوتى عن سانت كاترين ودير سانت كاترين وأهم المزارات الدينية، وعلى رأسهم دير سانت كاترين.

ومن المقرر أن يشهد اليوم التالى اقامة الحفل الرئيسي ويتضمن عروض فنية لحوالي 12 فرقة أجنبية ومصرية وفرقة رسالة سلام، بقيادة الدكتور انتصار عبد الفتاح وتكريم الشخصيات الدينية والعالمية وإقامة مؤتمر صحفى يحضر مجموعة كبيرة من الصحفيين المصريين ومختلف الدول وحضور العديد من القنوات الفضائية.

 


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