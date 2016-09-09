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بالصور.. مطروح تودع موسم سياحى ناجح بعد استقبالها أكثر من 6 مليون مصطاف

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بالصور.. مطروح تودع موسم سياحى ناجح بعد استقبالها أكثر من 6 مليون مصطاف بالصور.. مطروح تودع موسم سياحى ناجح بعد استقبالها أكثر من 6 مليون مصطاف

>مطروح – حسن مشالى

تودع محافظة مطروح خلال الأيام المقبلة، موسم سياحى ناجح، استقبلت خلاله مصايف وشواطئ مطروح والساحل الشمالى، أكثر من 6 ملايين مصطاف مصرى، و8 ألاف سائح من جنسيات عربية وأجنبية، حققوا 22 ألف ليلة سياحية، وعادت مع بداية موسم الصيف السياحة الإيطالية، حيث استقبل مطار مطروح 1131 سائحا، على متن 8 رحلات شارتر من مطارى فيرونا وميلانو بإيطاليا.

وتشير بيانات الإشغال السياحى، إلى زيادة الحجوزات من الراغبين فى قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على شواطئ مطروح، فى ظل أجواء هادئة واعتدال الطقس، مما يساعد على الاستمتاع بطبيعة مطروح المميزة.

 وأعلنت إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أن المحافظة استقبل 8068 سائحا، من دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا والصين والمجر، ومن الدول العربية مثل: والكويت ولبنان والأردن، حققوا 22 ألفا و22 ليلة سياحية.

كما استقبل مطار مرسى مطروح، 8 طائرات شارتر قادمة من مطارى فيرونا وميلانو بايطاليا، على متنها 1131 سائحا ايطاليا.

محافظ مطروح يؤكد نجاح الموسم السياحى

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن نجاح الموسم السياحى هذا العام، كان سبباَ فيه أن جميع الشواطئ والمرافق جاهزة، مع القضاء على أزمة نقص مياه الشرب نهائيا، للعام الثانى على التوالى، بالإضافة إلى أن مطروح تتمتع باستقرار أمنى كبير، بفضل وعى أبناء محافظة مطروح، والجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية، للحفاظ على حالة الهدوء والاستقرار الذى تتميز به المحافظة، إلى جانب المقومات السياحية المتنوعة والفريدة التى تتمتع بها مطروح.

ارتفاع نسب الإشغال بمطروح والساحل الشمالى

وصرحت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أن نسب الإشغال السياحى المصيفى بالشاليهات والشقق المفروشة والفنادق والمنتجعات السياحية، على طول الساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح، شهدت أعلى معدلاتها خلال موسم الصيف السياحى لهذا العام، حيث زار المحافظة أكثر من 6 ملايين مصطاف خلال هذا المصيف، بالإضافة إلى عودة أفواج السياحة الإيطالية، على متن رحلات الطيران الشارتر، وارتفعت نسبة الإشغال السياحى إلى 100 % فى معظم الفترات بالمنشآت السياحية بالمناطق المختلفة.

مصايف مطروح استقبلت جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية

وشهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالى، إقبالا كبيراً من المصطافين من مختلف الفئات الإجتماعية، إضافة إلى السياح العرب والأجانب، حيث يتميز مصيف مطروح بقدرته على استيعاب جميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية مهما بلغ تفاوتها، فى ظل توافر السكن المصيفى الذى يتناسب مع محدودى الدخل والأثرياء، كما تلجأ كثير من الأسر والمجموعات الشبابية إلى رحلات اليوم الواحد، لقضاء يوم على شواطئ مطروح والاستمتاع بها، والعودة إلى بلادهم مساءاً من خلال أتوبيسات يستأجرونها طوال اليوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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مصر 365

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